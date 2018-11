Incidente a Empoli Est, code in Fi-Pi-Li. Donna in pronto soccorso

Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 novembre, si sono registrati rallentamenti sulla Fi-Pi-Li in direzione Pisa. Code di tre chilometri tra Montelupo ed Empoli per un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:30 all'uscita di Empoli Est, nel quale è rimasta coinvolta una donna di 60 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari della Misericordia di Empoli e della Pubblica Assistenza empolese. La donna è stata presa in carico e trasportata in pronto soccorso, presso il San Giuseppe di Empoli, in codice verde.

