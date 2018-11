Investita sui binari a Pontedera, muore 18enne: era incinta

Nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, il traffico ferroviario nella stazione di Pontedera, sulla linea Pisa-Firenze, è stata interrotta per l'investimento di una persona, intorno alle 17. La circolazione è stata inizialmente sospesa tra Cascina e San Romano. Cancellati i treni 3170, 23496, 111773 tra Pisa e Firenze. Ritardi e cancellazioni fino a 40 minuti. Il traffico è stato riattivato con la possibilità di utilizzare il solo binario 4 della stazione di Pontedera.

Non si hanno ancora informazioni in merito alla persona investita. Il convoglio coinvolto nell'incidente, non aveva passeggeri a bordo.

La persona travolta è morta. Non si conosce ancora la sua identità. Sul posto, per i rilievi, il personale Polfer.

Muore una ragazza di 18 anni



Aveva 18 anni la ragazza morta dopo essere stata travolta da un treno nella stazione di Pontedera intorno alle 17. La giovane, una marocchina, era incinta di tre mesi.

Stando alle prime ricostruzioni fatte dal personale della Polizia Ferroviaria e dai carabinieri giunti sul posto per le indagini, potrebbe trattarsi di un suicidio. Alcuni testimoni avrebbero visto la ragazza venir fuori da un sottopassaggio della stazione per lanciarsi verso un convoglio in transito, un treno senza passeggeri che effettuava un trasferimento di servizio. Il macchinista non ha potuto frenare in tempo. La ragazza, non ancora 19enne era in Italia da qualche tempo e viveva presso una casa famiglia nel Pisano.

Aggiornamento

Intorno alle 19.40 sono terminati i rilievi di polizia giudiziaria della Polfer, la salma della giovane donna è stata rimossa dai binari e trasferita all'obitorio di Pisa.

