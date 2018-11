La violenza nelle relazioni domestiche, incontro alla biblioteca di Casalguidi

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Serravalle Pistoiese, in collaborazione con il Centro Antiviolenza AiutoDonna, organizza l’incontro: “La violenza nelle relazioni domestiche, come riconoscerla e chiedere aiuto”, mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale di Casalguidi. Insieme a professionisti ed esperti del centro AiutoDonna di Pistoia per analizzare, capire e combattere la violenza verso le donne in tutte le sue forme, da quelle evidenti a quelle subdole e nascoste.

