L'Empoli vince in rimonta contro l'Atalanta: finisce 3-2, in gol La Gumina e Silvestre

LA GARA L'Empoli di Iachini strappa la seconda vittoria in due giornate. Anche l'Atalanta, dopo l'Udinese, cade al Castellani grazie alla doppietta di La Gumina, finalmente sbloccatosi sotto porta, e dal colpo di testa in pieno recupero di Silvestre.

Le cose si mettono subito male per l'Empoli, alla mezz'ora, quando Freuler raccoglie in area un buon cross dalla destra e insacca alle spalle di Provedel. Pochi giri di lancette, al 36', e gli azzurri conquistano un rigore. Tocco di mano in area di Masiello, l'arbitro Manganiello rivede tutto al Var e concede il penalty. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

EMPOLI-ATALANTA 3-2

Marcatori: 32' pt. Freuler, 39' pt. Hatoboer, 41' pt. La Gumina, 33' st. aut. Masiello, 45+2' st. Silvestre

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Bennacer, Traoré (39' st. Acquah), Krunic (26' st. Zajc), Pasqual; La Gumina (43' st. Mchedlidze), Caputo A disp. Terracciano, Brighi, Antonelli, Capezzi, Macjanik, Rasmussen, Ucan, Mraz All. Carillo

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi (1' st. Mancini), Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata (1' st. Pasalic) A disp. Rossi, Gollini, Valzania, Palomino, Reca, Bettella, Castagne, Pessina, Rigoni, Ali Adnan All. Gasperini

Arbitro: Signor Manganiello di Pinerolo

Note: Ammoniti: Veseli (E), Masiello (A), Maietta (E), Gosens (A); Espulsi: dal 38' st. Ilicic (A); Recupero: 1' pt., 3' st.

Giorgio Galimberti

Tutte le notizie di Calcio