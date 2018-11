Mazzeo (PD) sullo sciopero dei medici e accordo su fondi contrattuali

Abbiamo condiviso in pieno le ragioni che hanno portato allo sciopero dei medici e l'accordo sui fondi contrattuali presentato loro dall'assessore Saccardi è un primo passo importante che abbiamo fortemente voluto per dare una risposta alle loro istanze. È proprio grazie al lavoro straordinario dei nostri medici che a Pisa e in Toscana possiamo offrire un servizio sanitario di altissima qualità e su questo dobbiamo dire con grande forza e grande convinzione che si deve investire sempre di più. Perché a beneficiarne saranno per primi i cittadini e il servizio a loro offerto. Per questo nei prossimi mesi vigileremo sulla piena attuazione dell'accordo a partire da un punto fondamentale: utilizzare le risorse per finanziare l'attività aggiuntiva del personale medico dopo cena e nel fine settimana al fine di ridurre le liste di attesa e garantire presenze altamente qualificate anche nelle strutture più periferiche. Parallelamente, poi, ritengo che sia molto importante arrivare in tempi brevi anche a un accordo che preveda la possibilità di riconoscere, laddove non saranno possibili nuove assunzioni, la maggiore produttività di infermieri e Oss. Questi, per noi, sono obiettivi strategici e per raggiungerli è fondamentale condividere a pieno ogni fase del percorso sia col personale medico sia con i sindacati che lo rappresentano.

