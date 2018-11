Partita di beneficenza a Calenzano il prossimo 5 dicembre. Le squadre saranno il Real Aglianese femminile e una neo-squadra improvvisata formata dai medici dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, quasi tutti endocrinologi, da cui il nome "The Hormones". Il ricavato della quota di ingresso (5 euro a testa) andrà devoluto in opere di beneficenza per i bambini meno fortunati.

Tutte le notizie di Calenzano