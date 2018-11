Rubano da un'auto in sosta, testimone segue uno dei ladri: arrestati tre 18enni

Nella mattinata di sabato 24 novembre, i carabinieri del Norm di Firenze hanno tratto in arresto tre cittadini albanesi, tutti diciottenni, i quali, dopo aver frantumato il deflettore posteriore di una Mercedes Classe A parcheggiata in via Michelucci, hanno rovistato nell’abitacolo appropriandosi di quello che hanno trovato all’interno (effetti personali tra i quali un paio di occhiali). Fortunatamente l’episodio è stato notato da alcuni testimoni: tra questi, un cittadino rumeno che, dopo aver segnalato il fatto tramite il numero d’emergenza 112, ha deciso di seguire, a bordo del suo ciclomotore, uno dei tre malfattori che si erano tutti allontanati a piedi per strade diverse.

Giunti in via Spontini il giovane si è accorto di essere seguito e dopo aver minacciato il suo inseguitore, per poter scappare, gli ha lanciato contro un mattone trovato per terra, senza però colpirlo, fermandosi sul parabrezza del motorino, danneggiandolo, proprio mentre sopraggiungevano i carabinieri del Norm che lo hanno fermato. Le immediate indagini, grazie alle varie testimonianze e alla presenza del proprietario dell’autovettura che ha indicato cosa risultasse asportato, hanno permesso ai Carabinieri di capire la probabile via di fuga degli altri due soggetti e, grazie al repentino invio di un’altra pattuglia in zona, si è riuscito a rintracciarli nei pressi del Teatro Comunale delle Cascine, trovandoli in possesso degli occhiali della vittima, che sono stati restituiti. I tre albanesi, viste le evidenze, sono stati arrestati; il soggetto che era stato inseguito, peraltro già sottoposto al divieto di dimora nella Regione Toscana per simili precedenti reati, deve rispondere anche del reato di rapina impropria; tutti venivano successivamente ristretti presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

