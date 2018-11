Rugby: Italdonne travolgenti, a Prato il Sudafrica battuto per 35-10

L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico chiude imbattuta il proprio novembre internazionale, superando per 35-10 al “Chersoni” di Prato il Sudafrica nel primo test-match nella storia delle due Nazionali.

Furlan e compagne, dopo il successo per 38-0 sulla Scozia di tre settimane fa, confermano il proprio ottimo momento ed il settimo posto nel ranking internazionale femminile gestendo ottimamente la gara e confermando aggressività in difesa e voglia di produrre e imporre il proprio rugby in attacco già viste a inizio novembre a Calvisano contro le scozzesi.

Le Azzurre torneranno in campo l01 febbraio, in trasferta contro la Scozia, nella prima giornata del Women’s Six Nations.

La cronaca

In un clima piovoso e freddo che influenzerà la gestione del pallone per l'intero match, calcio di inizio per le Azzurre che sono ricacciate indietro al piede dal Sudafrica. Attacca subito l'Italia senza però finalizzare la prima importante occasione del match e al 5' Mpupha schiaccia sotto i pali dopo un coast-to-coastcon calcetti a seguire; trasforma da facile posizione Nel.

Non si fa attendere la reazione italiana, che giunge dopo appena due minuti, con un break di Stefan dopo lancio del gioco da mischia ordinata ma non trasforma Sillari; continua l'attacco azzurro che porta a un calcio di punizione centrale e Sillari al 15' centra i pali per il sorpasso 8 a 7. Insiste l'Italia che si installa nei 22mt avversari e ottiene un penalty che Sillari piazza nuovamente al 22' per il momentaneo 11 a 7. Al 32' il Sudafrica resta in inferiorità numerica per un cartellino giallo a Nel, ammonita per placcaggio alto. Prosegue quindi la pressione azzurra e al 40' Giordano schiaccia dopo una mischia ordinata in avanzamento sui 5mt, senza la trasformazione dal piede di Sillari: il primo tempo si chiude 16 a 7 per le padrone di casa.

La seconda frazione inizia con il Sudafrica che si fa vedere in attacco conquistando un facile calcio piazzato per Nel che non sbaglia, e accorcia le distanze. Al 49' esce Bettoni per infortunio, sostituita da Turani. Reagisce l'Italia che attacca con decisione e a lungo senza trovare lo spunto decisivo ma ottenendo alcuni calci di punizione per l'indisciplina avversaria che porta al secondo cartellino giallo per il Sudafrica, comminato a Horne al 55'; si allargano le maglie della difesa ospite e dopo una serie di pick and go nei 22 avversari, azione alla mano fino all'ala per Stefan che schiaccia alla bandierina. Sillari non concende i due punti aggiuntivi da posizione molto angolata. L'Italia si fa vedere ancora in attacco prima con un bel break di Franco e poi con una serie di mischie ordinate sotto i pali avversari: al 65' l'arbitro concede meta tecnica e le azzurre prendono il largo 28 a 10.

Un'ulteriore meta per l'Italia arriva con Arrighetti al 74' dopo un ottimo lavoro del pack in avanzamento e Sillari trasforma.

Negli ultimissimi minuti attaccano a testa bassa gli ospiti, ma la difesa azzurra tiene e il match si chiude sul definitivo 35 a 10.

Stadio Chersoni, Prato – domenica 25 novembre 2018 ore 14.30

Test Match Internazionale

Italia – Sudafrica 35 - 10 (16 – 7)

Marcatori:p.t.5' mt Mpupha tr. Nel (0-7); 8' mt Stefan (5-7), 15' cp Sillari (8-7); 22' cp Sillari (11-7); 40' mt Giordano (16-7); 47' cp Nel (16-10), 57' mt Stefan (21-10), 65' meta tecnica Italia (28-10), 74' Arrighetti tr. Sillari (35-10)

Italia: Furlan (C), Muzzo, Sillari, Busato (70' Cavina), Stefan, Madia (75' Gizzi), Barattin (76' Sarasso), Giordano, Franco (70' Sberna), Arrighetti, Duca, Fedrighi (75' Pagani), Gai (72' Tounesi), Bettoni (49' Turani), Giacomoli (72' Merlo)

All. Di Giandomenico

Sudafrica: Maqholo, Goda, Mpupha, Nel, Horne (76' Shozi), Conrad, Kinsey (77' Plaatjie), Hele, Mcatshulwa, Dumke, Booi (C), Strydom (68' Dludla), Moremi ( 52' Macingwane), Gwala (76' Geswind), Latsha

Arb: Groizeleau (Francia)

Cartellini: 32' Nel (RSA), 55' Horne(RSA)

Calciatori: Nel (RSA) 2/2; Sillari (Ita) 3/6

Woman of the Match: Duca (ITA)