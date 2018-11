Scotti battuta a Ragusa

Apre le danze Hamby (chiuderà con 35 punti) a cui replica subito Huland. La Scotti tiene bene il campo e coglie il primo vantaggio con la tripla di Mathias (8-9) e subito dopo tiene la testa avanti con Madonna: 8-11. La gara è piacevole ed equilibrata tanto che al primo intervallo si va con il punteggio di 20-18. Un bel tiro in sospensione di Pochobradska riapre la frazione con la Brunelli che, poco dopo, segna il 20-22. La Passalacqua prova a scappare con la tripla della Kuster (30-24) ma Mathias, con un gioco da tre punti, riavvicina il punteggio: 30-27. Con Craciun e Granolla, però, le siciliane scuotono per la prima volta la gara e danno la sensazione di scappare piano piano. Al riposo lungo siamo 37-31 e la sensazione diventa certezza quando le squadre tornano in campo. La terza frazione si chiude infatti col parziale di 31-14, con le biancorosse che restano in partita fino al 43-38 a firma Huland. Ragusa scappa con un parziale di 9-0, Calamai prova a metterci una pezza ma piano piano il punteggio lievita fino al 68-45 della terza frazione che, di fatto, decide le sorti della partita. Gli ultimi dieci minuti servono solo per arrivare al finale che è di 82-64.