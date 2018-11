Pioggia, in serata sei incidenti in Fi-Pi-Li: code e feriti lievi

La pioggia, la strada bagnata e gli incidenti in Fi-Pi-Li. nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, sono sei gli incidenti sulla strada che collega Firenze a Pisa e Livorno, in cui è intervenuta la Polizia Stradale. Il primo all'uscita di Empoli Est, che ha provocato tre chilometri di coda. Dopo le 18:30 altri incidenti, sia in direzione Firenze che in direzione Pisa, hanno rallentato il traffico veicolare, creando code, anche in questo caso, di circa tre chilometri. Negli incidenti sono rimaste coinvolte diverse persone con i loro veicoli, ma tutte sono risultate ferite in modo lieve. All'altezza di Ginestra Fiorentina, un'auto con a bordo due adulti e tre bambini che ha perso il controllo, è andata a sbattere. Sono intervenuti i sanitari del 118 che ha trasportato in pronto soccorso i feriti, tutti lievi, e sul posto è arrivata la Polstrada della sezione di Prato per i rilievi.

