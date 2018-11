Spaccio di droga, arrestato 19enne alle Cascine

Nella serata di ieri, 24 novembre, due equipaggi del Norm di Firenze sono stati inviati presso il ponte della tramvia situato nel parco delle Cascine, dove era stata segnalata una lite accesa tra un uomo ed una donna. Appena giunti non hanno riscontrato alcun litigio, ma alla vista dei veicoli di servizio un gruppo di ragazzi di verosimile etnia africana si è disperso. Uno di loro, un 19enne richiedente asilo del Gambia ospitato presso un centro di accoglienza di Firenze, cercando di eludere il controllo è fuggito e ha gettato un oggetto in mezzo alla vegetazione. Immediatamente i militari operanti, con l’ausilio di un altro equipaggio giunto a supporto, dopo un breve inseguimento a piedi hanno bloccato il ragazzo e recuperato tra le foglie del giardino l’involucro, risultato contenere un panetto di hashish del peso di oltre 106 grammi. Il 19enne gambiano è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di luned.

