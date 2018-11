Uccisa in ostello a Firenze, Nardella depone i fiori

Era in viaggio di nozze a Firenze la 21enne cinese vittima di femminicidio nella giornata di ieri. A ucciderla ieri mattina, il marito. Il sindaco di Firenze Dario Nardella è andato all'ostello del centro accompagnato dall'assessore comunale alle Pari opportunità Sara Funaro per deporre dei fiori all'esterno, davanti alla struttura e poi ha incontrato il personale esprimendo la sua vicinanza per quanto accaduto.

In un tweet Nardella ha scritto: "Un fiore per la giovane donna uccisa ieri a Firenze, un fiore per tutte le vittime di femminicidio. Diciamo basta alla violenza".

Ieri, dopo essere stato informato sull'accaduto, il sindaco aveva scritto: "Alla vigilia della giornata nazionale contro la violenza sulle donne si è consumato un altro femminicidio. Una ragazza di soli 21 anni, in vacanza a Firenze, strangolata dal fidanzato nella stanza dell’ostello. Ancora sangue, ancora una donna come vittima.

Pensate a una donna uccisa ogni 72 ore. Questa è la realtà. In Italia negli ultimi dieci mesi altre 106 vittime di femminicidio. Un bollettino di guerra che fa rabbrividire e che deve far riflettere. Una strage di cui si parla ancora troppo poco. Oggi, come ogni giorno, deve essere l’occasione per parlare e per denunciare, nelle scuole, in famiglia, nei luoghi di lavoro, per accendere i riflettori su una vera e propria emergenza di brutalità.

Non trascuriamo neanche piccoli gesti quotidiani pericolosi. Non possiamo permettere che la violenza entri nelle vostre vite.

Domani le bandiere di Palazzo Vecchio saranno a mezz’asta, un piccolo gesto simbolico per condannare la violenza contro le donne."

