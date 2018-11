Vittime di femminicidio, un roseto a San Miniato. Una dedica pure a Elisa Amato

Nella giornata in cui si dice no alla violenza sulle donne, San Miniato dedica un roseto alle vittime di femminicidio e annuncia una piazza in memoria di Elisa Amato. Oggi, domenica 25 novembre, il roseto del Vicolo Carbonaio è stato intitolato alle donne che hanno subito violenze. L'iniziativa è andata in scena durante l'ultima giornata della Mostra Mercato del Tartufo Bianco ed è stata organizzata assieme a Moti Carbonari con la commissione pari opportunità del Comune e Associazione Frida.

Chiara Rossi, vice sindaco di San Miniato, ha dichiarato: "Oggi è una giornata di riflessione su un momento triste. Partiamo dai luoghi di cultura per fare cultura sul genere. Vogliamo insegnare il rispetto della donna e di tutti i soggetti deboli, questo deve essere un messaggio di bellezza. Noi donne dobbiamo avere gli stessi diritti, penso che nel 2018 gli stereotipi di genere vadano superati".

La commissione pari opportunità ha fatto un progetto nelle scuole sanminiatesi. Gli studenti hanno tinteggiato di rosso le panchine simbolo della lotta alla violenza sulle donne e hanno avuto modo di assistere al racconto diretto di una donna che ha subito gravi maltrattamenti. Inoltre è stato annunciato l'iter per la intitolazione della piazzetta di Gargozzi a Elisa Amato, uccisa proprio in quel luogo nel maggio 2018.

Gianmarco Lotti

