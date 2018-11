Alla scuola elementare 'Pertini' di Fornacette (Calcinaia) un bambino ha colpito con un calcio in testa la maestra questa mattina, causando il ferimento e l'arrivo di un'ambulanza in codice giallo. Ancora non è noto se sia stato un incidente o un atto compiuto con volontà dall'alunno. Il fatto è stato inizialmente classificato come aggressione ed è avvenuto nella mattina di lunedì 26 novembre.

