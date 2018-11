Si è arenata la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo alla Betamotor di Rignano sull'Arno.

L'azienda continua a registrare risultati economici in crescita ma non intende redistribuire gli utili anche tra i lavoratori che per questo saranno in sciopero domani martedì 27 novembre dalle 11 alle 12.30 con presidio sui cancelli di Via Pian dell'Isola 72 a partire dalle 11:30.

Fim Cisl e Fiom Cgil

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno