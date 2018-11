In scooter senza assicurazione, revisione e patente valida

Usava il ciclomotore nonostante non avesse una patente valida e il mezzo fosse senza assicurazione e non in regola con la revisione. Ma stamani la Polizia Municipale l’ha fermato per un controllo e multato per diverse violazioni mentre per il mezzo è scattato il sequestro. È accaduto stamani in via Tosinghi dove una pattuglia della Zona Centrale ha fermato un uomo in sella a un ciclomotore per un controllo. Il conducente, un 31enne peruviano, guidava con patente peruviana valida nonostante risiedesse in Italia da più di un anno (155 euro di sanzione). Ma i guai per l’uomo non sono finiti qui: il mezzo è risultato infatti senza assicurazione (verbale da 849 euro e sequestro ai fini della confisca) e non revisionato (verbale da 169 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

