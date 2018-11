Case per ferie e turismo sociale, se ne parla con CITS Comitato Toscana

Verranno infatti evidenziati gli obiettivi che il CITS Comitato Toscana che riguardano l’assistenza alle case per ferie in tutti gli ambiti della loro attività: dall’amministrazione alla fiscalità e adeguamento normativo, dalla gestione operativa alla promozione e alla comunicazione attraverso l'inserimento in un network in grado di promuovere le struttura proponendo itinerari alla scoperta e conoscenza di luoghi, territori anche meno conosciuti della Toscana. Non meno importante anche l’aspetto relativo all’arredamento delle strutture, molte delle quali necessitano di un restyling.

la locandina

Tra i relatori del convegno saranno presenti Ugo Greatti, presidente CITS Nazionale e il vice presidente Luca Baiosto e Massimo Mercuri da Cepparello, presidente del CITS – Comitato Toscana.

Il CITS - Centro Italiano Turismo Sociale - è un’associazione nazionale di promozione sociale, di ispirazione cristiana che si occupa di tempo libero e turismo.

Dal 1974 promuove e valorizza il turismo sociale e religioso e l’attività delle Case per Ferie, strutture ricettive extralberghiere condotte per lo più da Comunità religiose.

Il CITS collabora inoltre con l'ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Sport e Turismo della Conferenza Episcopale Italiana, e rappresenta la categoria delle case per ferie presso le istituzioni a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale.

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere, valorizzare e tutelare le oltre 3.000 strutture in Italia presso cui è possibile trovare un particolare spirito di accoglienza e cura dell'ospitalità ed attenzione alla persona, in ambienti a misura d'uomo, in cui ricreare spirito e corpo.

Il CITS, intendendo affermare ruolo e valore del turismo sociale ed associativo, si rivolge a famiglie, anziani, giovani, proponendo attività turistiche e viaggi culturali e spirituali di qualità, attraverso la costituzione di Comitati territoriali

L’Associazione infine assiste le case per ferie in tutti gli ambiti della loro attività: amministrazione e fiscalità, adeguamento normativo, gestione operativa, promozione e comunicazione.

Orario convegno: dalle 9 alle 17

Per iscriversi al convegno ed ulteriori informazioni: CITS - Centro Italiano Turismo Sociale - segreteria 06 4873145