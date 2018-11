Colletta alimentare, in Toscana si raggiungono le 510 tonnellate

I toscani hanno dimostrato ancora una volta la loro generosità: sabato scorso in occasione della Colletta Alimentare, promossa dal Banco Alimentare su tutto il territorio nazionale, hanno donato 510 tonnellate di prodotti alimentari. Tutto sarà adesso distribuito alle quasi 600 strutture convenzionate con il Banco Alimentare della Toscana che quotidianamente assistono le famiglie che non riescono a vedersi garantiti pasti regolari.

Il dato è veramente importante: rispetto allo scorso anno le donazioni sono aumentate del 3%, a Firenze e provincia addirittura del 10%.

“Il risultato è davvero incoraggiante – commenta il presidente del Banco Alimentare della Toscana, Leonardo Carrai – perché ci conferma la generosità dei toscani e segna anche una inversione di tendenza: negli ultimi anni le donazioni erano diminuite, quest’anno sono aumentate in maniera cospicua. Bisogna però leggere con attenzione questo dato – prosegue Carrai – perché se è vero che la gente si fida di noi, è anche vero che ormai la povertà si vede e si tocca con mano. Sebbene la Toscana stia resistendo meglio di altre regioni, i numeri ci dicono che a rivolgersi alle strutture caritative sono in tanti, tantissimi e questo sta spingendo ognuno di noi a dare un proprio contributo. Insomma i toscani hanno dimostrato che non hanno voglia di alzare muri e barriere per allontanare chi è in difficoltà ma al contrario vogliono tendere una mano. Come sempre faccio un ringraziamento speciale agli oltre 15mila volontari che sabato sono stati, come sempre, fondamentali”.

Ricordiamo che fino al 30 novembre, in maniera scaglionata, attraverso i siti di Esselunga, Carrefour e Auchan sarà possibile fare una vera e propria colletta virtuale, una spesa on line che andrà ad arricchire quanto raccolto sabato scorso.

