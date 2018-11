Consiglio comunale a Empoli, si parla di sicurezza e frazioni

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunirà in seduta ordinaria mercoledì 28 novembre 2018 alle 18.30 e proseguimento alle 21, nella sala consiliare al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta sarà presieduta dal Presidente Roberto Bagnoli. Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questi gli argomenti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a trasformazione del carcere del Pozzale in “Rems”.

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fabricacomune per la Sinistra, relativa a prolungamento concessione ad Acque Spa.

4 Verbale della seduta del consiglio comunale n. 10 del 26/09/2018. approvazione.

5 Bilancio 2018/2020. Approvazione variazioni ed applicazione avanzo di amministrazione.

6 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione straordinaria 12 cimiteri comunali di Empoli.

7 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fabricacomune per la Sinistra, relativa a concessione gratuita degli spazi comunali per l'attività dei gruppi consiliari.

8 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a sospensione e modifica del progetto comprensivi scolastici “Barnini-Mazzoni”.

9 Odg presentato dai gruppi consiliari P.D. e Questa è Empoli, relativo alla sospensione iter conversione del Decreto sicurezza e immigrazione.

10 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a conversione della raccolta dei rifiuti “porta a porta” in isole ecologiche intelligenti a partire da mercato di Empoli e frazioni periferiche.

11 Odg presentato dalla consigliera comunale Beatrice Cioni e dai gruppi consiliari Linea Civica e Fabricacomune per la Sinistra, relativo a richiesta di sospensione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 per quanto riguarda le disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica.

12 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a divieto giochi con la palla e lo skateboard nelle piazze pubbliche e contestuale realizzazione di spazi per i giovani all'interno dei parchi pubblici di Empoli.

13 Odg presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa e’ Empoli, relativo a ritiro della proposta di legge n. 735 Pillon.

14 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a studio di fattibilità per allargamento e sicurezza di Viale Boccaccio e per realizzazione varco Ztl e Zts in Via Tino da Camaino.

15 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli relativa a adozione azioni urgenti a sostegno dei cittadini nei confronti di Alia Spa e Ato Toscana Centro per lo smaltimento degli ingombranti.

16 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione straordinaria delle scuole elementari di Ponte a Elsa.

17 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a riqualificazione zona industriale Terrafino - progetto "Terrafino 2.0".

