Enel rinnova la cabina elettrica di Bivigliano a Vaglia

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, martedì 27 novembre, effettuerà un intervento importante nel territorio comunale di Vaglia per il restyling dellacabina elettrica “Bivigliano”, che costituisce uno snodo importante per l’alimentazione elettrica della frazione stessa di Bivigliano.

L’impianto, che trasforma l’energia da media a bassa tensione per portarla agli esercizi commerciali, alle attività artigianali e alle abitazioni, sarà rinnovato attraverso l’attivazione di nuovi interruttori motorizzati, che garantiranno migliore qualità del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. I lavori rientrano nel piano di potenziamento del sistema elettrico territoriale, che da alcuni anni vede E-Distribuzione effettuare investimenti nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale nelle aree del Mugello, della Valdisieve e, più in generale, in tutta la provincia fiorentina.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, martedì 27 novembre, dalle 13:30 alle 15:30, e che, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a gruppi ristretti di utenze delle vie suddette nel modo in cui segue:

via della Fittaccia civ. 20, 24, 34, da 42 a 44, 54, da 60b a 62, 72, 84, 112, 164, 170, da 184b a 184c, 204, 210, 214, 218, 242, 254, 262, 266, 276, 288, 292, 302, da 37 a 39c, 51, 69, 75, 91, da 125a a 125c, 153, 185, 241, sn (senza numero); via Giuliano da Bivigliano civ. da 69 a 69c, 187, 193, 221, 247, 251, da 257 a 259, 273, da 301a a 301b, da 319a a 319b, 76, da 152a a 152d, da 290a a 290b, 316, da 326 a 326c, sn; via dei Condotti civ. 78, 122, 126, 140, 244, 264, 444a, 444c, 578a, 582, 618, 640, da 129 a 131, 139, 187, 203, 247, da 267 a 269, 309; via Europa civ. 30, da 36 a 36c, 48, 60, da 92 a 92a, 92c, da 158 a 158b, 170, 103, 115, 123, 137, 173, 199, 213, 313, 345, 401, 411, 483; via Pozzolini civ. 30, 42, 92, 106, da 138 a 138c, 148, 23, da 55 a 57, 121; via f.lli Cervi civ. 3, 97, 227, 267, 315, 347, 206, 234, 296, sn; via fra le case civ. da 7a a 7b, sn; via della Chiesa sn;

I clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel ufficio stampa

Tutte le notizie di Vaglia