Infiltrazioni al Santa Maria Annunziata, risistemati gli armadietti degli infermieri

Sono stati spostati nello spogliatoio centralizzato e questa mattina erano di nuovo utilizzabili, gli armadietti degli infermieri resi inagibili ieri all’ospedale Santa Maria Annunziata da alcune infiltrazioni di acqua durante i forti temporali del pomeriggio.

La stanza utilizzata come spogliatoio da alcuni infermieri, al momento è chiusa in attesa di essere risistemata. Gli infermieri i cui armadietti sono stati interessati dalle infiltrazioni d’acqua e i colleghi di turno ieri in ospedale hanno collaborato insieme nel trovare la nuova sistemazione.

Fonte: Ausl Toscana Centro

