Il M5S ribatte al Pd: "Meno lezioni saccenti, cominci ad ascoltare"

I consiglieri del Movimento 5 Stelle rispondono al comunicato stampa del PD Lamporecchio apparso recentemente. "Rispediamo al mittente le lezioni di politica presuntuose date ai consiglieri della minoranza e al governo nazionale. Abbiamo a cuore questa comunità e il suo territorio ed esercitiamo il nostro mandato nel solo interesse dei cittadini e anche di chi non ci ha votato. Svolgiamo il nostro lavoro sacrificando il tempo libero togliendolo ad altri interessi, lo facciamo gratuitamente e come promesso doneremo la seconda e ultima parte dei gettoni di presenza in beneficenza.

Di quale spinte di rivalsa personale parla il PD locale visto che esercitiamo un mandato stabilito dagli elettori? La compagine della maggioranza non utilizza quotidianamente i social network come qualunque altra forza politica? Abbiamo condiviso proposte e progetti quando a monte si è svolto un serio lavoro di preparazione ed analisi (vedi il piano di protezione civile). Quindi di cosa stiamo parlando? Forse l'aiuto esterno del PD che ha redatto il comunicato stampa è stato male informato o non conosce in maniera approfondita le questione politiche della sua comunità. Speravamo in una minima autocritica da parte del partito di maggioranza locale visto le ultime batoste elettorali rimediate in Toscana (una cosa mai vista) e i molti errori commessi qui a Lamporecchio. Dobbiamo registrare invece l'ennesima porta in faccia che si aggiunge alle altre date alle nostre varie proposte riportate in consiglio e nelle commissioni.

Se l'opposizione parla di sé e dei problemi della comunità lo fa a scopo elettorale mentre il PD può fare tutta la vetrina che vuole. E' facile fare da semplice cassa di risonanza ad ogni normale e ordinaria attività o lavoro svolto da parte dell'amministrazione comunale. Lo si fa per dimostrare una presunta superiorità intellettuale e progettuale? Ma la sicurezza sismica degli edifici pubblici era nel programma elettorale del Sindaco Torrigiani? E' stato un progetto valido la pista ciclabile? Il Movimento 5 stelle sarebbe a favore della povertà e schiavo del web mentre la maggioranza sarebbe l'esempio da seguire? Fino ad oggi in Consiglio Comunale abbiamo rilevato solo un certo mutismo da parte dei loro consiglieri o chiarimenti su aspetti tecnici che secondo il PD non si dovrebbero fare. Abbiamo assistito anche ad una cacciata di un assessore, l'abbandono del precedente capogruppo che chiedeva più chiarezza e poco altro salvo la ratifica di tutto quanto già deciso dalla giunta senza mai riportare dubbi o critiche di nessun genere. Ma quali sarebbero i cosiddetti progetti per Lamporecchio da svolgere oltre l'ordinario e con quali coperture economiche e con quali risorse? Sono idee sostenibili e mantenibili in futuro o "elefanti bianchi"?. Il PD locale impari invece a dare meno lezioni saccenti, cominci ad ascoltare gli "altri" e si informi sul web in merito ai programmi delle altre forze politiche invece di giudicare.

A livello nazionale inizi a fare una dura opposizione in parlamento come ha fatto il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura invece di perdersi nelle quotidiane lotte intestine per la supremazia mentre il suo segretario ombra si è sistemato e accomodato in Senato (ma non lo voleva abolire?). Il PD valuti meglio i propri avversari "grillini webeti" che in dieci anni di vita sono passati da zero al governo del paese con la passione e la volontà di chi crede nella "vera" politica complessa ma a servizio del cittadino."