Muore a 37 anni nel laboratorio, il cordoglio dei colleghi

A seguito dell'improvviso decesso dell'operatore tecnico di 37 anni avvenuto lo scorso lunedì (20 novembre) nel Laboratorio di Sanità Pubblica nell’area San Salvi i colleghi dell'Asl Toscana Centro hanno divulgato una nota di cordoglio. "Noi colleghi del Laboratorio di Sanità Pubblica, ancora sconvolti per la morte improvvisa, desideriamo ricordare il nostro carissimo 'Robertone' come persona onesta, educata e stimato lavoratore. Un collega che per le sue doti umane e professionali manca profondamente a tutti noi. Siamo vicini alla sua famiglia, alla quale va tutto il nostro cordoglio." L'azienda sanitaria, si legge in una nota, nell'unirsi al cordoglio comunica che è stato attivato anche il servizio di supporto psicologico per i colleghi.

