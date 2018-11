Nora Spirale, Baccelli (PD): "Inaccettabile l'indisponibilità al ritiro dei licenziamenti"

“Trovo inaccettabile l’indisponibilità dimostrata da parte dell’azienda al ritiro dei licenziamenti, fatto che abbiamo sollecitato in modo forte a tutti i livelli istituzionali. Troverei addirittura vessatorio nei confronti di lavoratrici e lavoratori della comunità di Pescaglia e del nostro territorio e delle stesse istituzioni, un ulteriore eventuale indisponibilità dell’azienda a contribuire per l’attivazione della cassa integrazione in deroga. Sarebbe, quest’ultima, un’opportunità fondamentale per dare ai dipendenti dodici mesi di ossigeno sotto il profilo economico, nonché uno strumento assolutamente necessario per poter attivare percorsi di reindustrializzazione e progetti di politiche attive del lavoro, quelli che la Regione ha già dichiarato di esser pronta a mettere in campo. Una situazione, quindi, sempre più delicata e complessa ma che proseguiremo a seguire con la massima attenzione perché lavoratrici e lavoratori non devono in alcun modo essere lasciati soli in questo frangente così complicato”.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Infrastrutture e trasporti, dopo aver partecipato all’incontro di oggi del tavolo di crisi dedicato all’azienda Nora Spirale di Monsagrati di Pescaglia (LU), convocato dal consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, assieme al sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, rappresentanti della Provincia e del Comune di Lucca, di Confindustria e della proprietà.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, Gruppo PD

Tutte le notizie di Pescaglia