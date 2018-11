Scaricano illegalmente 12 quintali di rifiuti, denunciati. Sequestrata area di scarico di una carrozzeria

Nella notte tra sabato e domenica a Signa, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero due marocchini, già noti alle forze di polizia, sorpresi mentre si disfacevano di 11 sacchi con oltre 1.250 kg di scarti tessili industriali. I due avevano parcheggiato il furgone vicino ad un cassonetto nei pressi di via Alpi e avevano iniziato a scaricare il contenuto prima di essere fermati dai carabinieri. Il veicolo è stato posto sotto sequestro così come gli scarti tessili sulla cui provenienza sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

I controlli relativi alla tutela dell’ambiente e del territorio si sono estesi anche ad una carrozzeria di Lastra a Signa; qui i militari della locale Stazione ed del N.O.E. CC di Firenze hanno denunciato il titolare perché l’esercizio commerciale non aveva rispettato la normativa in materia di raccolta degli oli minerali esausti e del deposito di rifiuti speciali pericolosi. L’area è stata parzialmente sequestrata ed al proprietario è stata imposta la bonifica dei luoghi a proprie spese.

