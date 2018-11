Senza patente e senza assicurazione, 59enne denunciato in Valdinievole

A Montecatini terme, nel corso di vari servizi di controllo della circolazione stradale, i carabinieri hanno controllato 20 autoveicoli e 80 persone. In particolare sono stati denunciati un 81enne di San Marcello che, coinvolto in un lieve sinistro stradale ha rifiutato di sottoporti all’esame alcolimetrico e un 59enne di Marliana che guidava un autovettura non di proprietà e priva di copertura assicurativa, pur non essendo in possesso di patente di guida perché revocata, con recidiva biennale. Sono state effettuate inoltre cinque perquisizioni a bordo di autoveicoli e segnalati al servizio tossicodipendenze della prefettura altrettante persone per detenzione per suo personale di stupefacenti di varia tipologia (hashish, marijuana, cocaina, anfetamine), e ritirate contestualmente tre patenti di guida.

