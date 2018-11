Si impara il cinese nei pomeriggi al 'Cattaneo'

Sono iniziate a pieno regime, la settimana scorsa, le attività pomeridiane dell’IT Cattaneo di San Miniato. Anche quest’anno, l’Istituto investe molte risorse per ampliare la propria offerta formativa e dare alle ragazze e ai ragazzi l’opportunità di approfondire gli interessi, coltivare le vocazioni, recuperare eventuali carenze.

L’attività più seguita è quella del progetto “Oltre la scuola – per imparare a imparare” rivolto agli studenti del biennio: un occasione per studiare insieme, il pomeriggio, con i docenti della scuola e gli educatori di “Vocintransito” per acquisire un metodo di studio efficace. Ad esso si affianca un intenso programma di potenziamento e di preparazione per le certificazioni di Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. A cui presto si affiancherà il corso di Cinese, aperto anche a tutti i cittadini.

A questo proposito, i finanziamenti del Fondo sociale europeo (i cosiddetti PON) consentiranno, dal prossimo gennaio, l’avvio anche di corsi linguistici gratuiti con docenti madrelingua per le lingue sopracitate. Sempre con i PON, prende avvio un corso di recupero delle competenze di base di matematica per gli studenti delle Prime; prosegue la coltivazione del tetto-giardino con i docenti di Scienze; si prepara, per la prima volta, un percorso di riflessione sul dialogo fra le culture e le religioni.

Infine, l’area delle attività legate alla “vocazioni creative”: i corsi di teatro – con un nuovo laboratorio con la compagnia Giallomare di Santa Croce - di canto – con il coro “Voci del Cattaneo - e di danza.

Per favorire la partecipazione del maggior numero di ragazze e ragazzi, sarà anche quest’anno disponibile il “servizio pasti”: tre giorni la settimana un pasto completo a tre euro dalla mensa centralizzata del Comune. E il servizio trasporto gratuito: l’ormai famoso “Cattaneo express” a disposizione al termine delle attività per consentire agli studenti di rientrare nei Comuni.

Fonte: It 'Cattaneo' di San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato