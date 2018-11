Una 53enne si è tolta la vita questa mattina a Pisa, nei pressi della zona di Cisanello. La donna ha compiuto l'estremo gesto esalando i gas di scarico di un'automobile. Per il dramma di questa mattina, nel quale sono intervenuti purtroppo senza successo i sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine, non sono note le cause.

