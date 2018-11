Ubriaco minaccia clienti del bar e carabinieri: arrestato

Con le gomme squarciate, è tornato a casa in stato di ebbrezza procedendo a zig-zag; poi è stato visto al circolo Arci di via Gramsci a Reggello dopo aver aggredito dei clienti minacciandoli con un coltello dalla lama di 9 cm. Il 43enne portoghese M.S.N.G. è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, una volta visto mentre veniva riaccompagnato a casa, quando l'uomo ha minacciato pure loro, prendendo in casa due coltelli da cucina con lame da 14 e 20 cm, aggredendoli pure in strada. Il soccorso di un'altra pattuglia dei carabinieri ha permesso di far desistere l'uomo che ha tentato di fuggire invano, a causa dei suoi problemi di deambulazione. Il portoghese ha accumulato i seguenti reati: violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, minaccia e porto d'armi per offendere. Sequestrati i 3 coltelli, i carabinieri hanno informato il pm presso la Procura della Repubblica di Firenze che ha disposto il trattenimento dell’uomo in camera di sicurezza, in attesa del trasferimento in tribunale a Firenze per il processo per direttissima che si terrà nella mattinata di oggi.

