Virgo Fidelis e commemorazione di D'Acquisto, le cerimonie a Fucecchio

Si è svolta ieri, domenica 25 novembre, nella Città di Fucecchio la celebrazione eucaristica in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri officiata dal parroco Don Giorgio Rudyz che, oltre ad elogiare e a ringraziare l'operato dei carabinieri per l’impegno e lo spirito di sacrificio nel servire la collettività, ha messo in evidenza quanti elementi accomunano l'Arma alla Parrocchia soffermandosi prima di tutto sul culto di Maria e poi ricordando la causa di santità tutt'ora in corso del Vice Brigadiere Salvo D'acquisto, medaglia d'Oro al Valor Militare, in onore del quale, prima della cerimonia, vi era stata la deposizione di una corona di alloro al ceppo omonimo per commemorare il 75° esimo anniversario del suo sacrificio.