Aggredì un controllore della CTT Nord, condannata

CTT Nord si schiera da sempre accanto ai propri autisti e verificatori, in tutti i casi in cui sono stati aggrediti semplicemente perché stavano svolgendo il loro lavoro di guida o di controlleria a bordo dei bus. In questi casi CTT Nord si costituisce parte civile insieme al proprio personale facendosi carico se necessario delle spese legali.

Nella fattispecie, ieri, una utente del servizio che aveva spintonato un verificatore CTT nella zona della Valdera, è stata condannata a dieci mesi di reclusione, oltre al risarcimento al verificatore di duemila euro il cui pagamento è vincolante per l’ottenimento delle misure condizionali. L’utente autrice dell’aggressione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.

CTT continuerà la propria opera di sostegno al personale che ringrazia per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il proprio lavoro in condizioni ambientali sempre più difficili.

Fonte: CTT Nord - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa