Arresti per spaccio a Empoli, Alberti: "Importiamo delinquenza, vanno espulsi"

“I due nigeriani arrestati dai carabinieri di Empoli devo essere espulsi dall’Italia. Si sono fatti beffe del primo provvedimento del giudice, che li obbligava ad andare a firmare in caserma a Vinci, e hanno continuato imperterriti a spacciare (al link la notizia). È la prova, se ce ne fosse stato bisogno, che abbiamo importato delinquenti travestiti da profughi”. Questo il commento dell’esponente leghista in consiglio regionale, Jacopo Alberti.

“Adesso questi due soggetti sono a Sollicciano, a spese della nostra comunità, e non è giusto – conclude Alberti – grazie al decreto sicurezza del Ministro Salvini, adesso abbiamo gli strumenti per allontanare per sempre questi soggetti, che sono solo un peso per questo Paese. Mi chiedo quanti siano ancora i finti profughi venuti qua solo per rimpolpare le fila di organizzazioni criminali e che abbiamo accolto come ‘richiedenti asilo’ o ‘rifugiati politici’. I perseguitati siamo noi italiani, loro si sentono impuniti. Bene, grazie a Salvini e alla Lega questo non gli è più permesso. Siano espulsi, altro che Sollicciano”.

