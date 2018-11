Bando commercio: destinati 100mila euro al rilancio di 12 attività commerciali

Saranno dodici le attività di impresa, di cui quattro nuove e otto già esistenti, a beneficiare del contributo economico a fondo perduto che il comune di Certaldo aveva stanziato per l'avvio, il subingresso il trasferimento di sede o il rinnovo o ampliamento di attività di impresa nel centro urbano di Certaldo.

Le domande ricevute sono state in tutto ventinove, tredici delle quali però non rientravano nei parametri di accesso alla graduatoria. Delle sedici entrate in graduatoria, ne sono state finanziate ben 12, tutte e quattro le attività nuove, per un importo di circa 35.000 euro ed otto (su dodici domande in graduatoria) delle attività già esistenti, per un importo di circa 65.000 euro. Le somme che verranno erogate alle singole attività sono tutte a fondo perduto e vanno da 5400 a 10000 euro (tetto massimo) a seconda della grandezza dell'intervento previsto. L'elenco completo con il verbale d'assegnazione è pubblicato sul sito internet del Comune di Certaldo.

Entro la fine di dicembre l'ufficio sviluppo economico contatterà tutte le attività vincitrici per l'avvio delle procedure di fideiussione per poter erogare così fin dal mese di gennaio il contributo. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’erogazione del contributo, che avverrà in un’unica soluzione.

“Siamo contenti della risposta arrivata dal territorio a questa iniziativa e di essere riusciti a finanziare la gran parte delle attività imprenditoriali entrate in graduatoria - dice il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini - in questi anni abbiamo investito molte risorse nella riqualificazione urbana. Adesso con questa iniziativa andiamo a sostenere il cuore pulsante del centro, le attività di impresa, chi ha sempre creduto o vuole credere nei prossimi anni, con la propria attività, su Certaldo. Lavoreremo adesso affinché anche nel 2019 si possano trovare nuove risorse a sostegno del tessuto economico produttivo. Siamo però certi che già questi dodici interventi di apertura, rinnovo e riqualificazione saranno utili non solo ai beneficiari del contributo ma a tutto il tessuto imprenditoriale e commerciale locale che da questi investimenti non potrà altro che trarre giovamento nel suo insieme”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo