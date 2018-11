Cantieri tra Petroio e Sovigliana, cambia temporaneamente la viabilità

Manca ormai poco alla conclusione del cantiere allestito dal Comune di Vinci per la riqualificazione e la messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci, tra Sovigliana e Petroio. Nella mattina di giovedì 29 novembre, la ditta incaricata dei lavori installerà una passerella in acciaio e legno per pedoni e ciclisti, necessaria per l'attraversamento del rio di Sant'Ansano.

Viabilità

Per consentire l'intervento sono state disposte tramite ordinanza della Città Metropolitana alcune modifiche alla viabilità: dalle 8 alle 18 è vietato il transito ai mezzi pesanti su via Leonardo da Vinci, tra la rotatoria situata all'intersezione con via Pietro Nenni e quella in località Le Grotte, mentre è previsto un restringimento della carreggiata con conseguente senso unico alternato nel breve tratto interessato dall'intervento, vale a dire all'altezza del ponte sul rio di Sant'Ansano, dalle ore 9 fino al termine dell'installazione della passerella, che non dovrebbe protrarsi oltre la mattinata.

Il progetto

L'opera di riqualificazione che l’Amministrazione comunale sta portando a termine consentirà di mettere in sicurezza l'importante arteria stradale cittadina, con la realizzazione di un percorso protetto per pedoni e ciclisti per una lunghezza di 800 metri circa e larghezza di 2 metri e mezzo, che collegherà l'abitato di Sovigliana, partendo dall'incrocio di via Nenni e via L. da Vinci, con la zona commerciale e artigianale di Petrioio.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione della nuova linea di pubblica illuminazione, oggi mancante, che garantirà una maggiore sicurezza per i cittadini, e di un tratto di servizio di fognatura nera che oggi è assente.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

