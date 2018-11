Da lunedi' 3 dicembre a lunedi' 10 dicembre 2018 il Centro per l'Impiego di Firenze Centro, in via cavour 19/r, rimarra' chiuso al pubblico per lavori fibra telefonica.Saranno garantiti solo gli appuntamenti gia' fissati.

Rimarranno regolarmente aperte al pubblico le altre sedi di Firenze:

- centro impiego piazza della liberta' 16

- centro impiego via delle torri 23

