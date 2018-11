Cinghiali a Quarrata, il sindaco Mazzanti scrive a Provincia e Regione

Da alcune settimane si stanno intensificando le segnalazioni da parte dei cittadini di Quarrata che denunciano la presenza di cinghiali nei pressi dei centri abitati.

Alcuni cittadini hanno documentato, anche attraverso fotografie, significativi danni alle colture ed incidenti stradali causati dall'investimento di cinghiali, specialmente in via Europa, strada provinciale molto trafficata e principale via di collegamento con il Comune di Serravalle.

Poiché l’Amministrazione comunale non ha alcuna competenza in materia di fauna selvatica, il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha chiesto agli enti competenti che prendano celeri provvedimenti.

Nello specifico, stamattina, martedì 27 novembre, il Sindaco ha scritto alla Provincia di Pistoia, proprietaria della strada (via Europa) nella quale sono avvenuti il maggior numero di avvistamenti e di incidenti causati dalla presenza di questi animali, e alla Regione Toscana, ente competente in materia di fauna selvatica, affinché valutino quali interventi attuare e come risolvere nel più breve tempo possibile il problema.

Fonte: Comune di Quarrata

