Marco Cordone (Segretario Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa), sarà domani 28 novembre all'ingresso del mercato di Fucecchio(FI), in piazza XX settembre lato bar Giuliano dalle ore 8 alle ore 12,30 circa, per parlare con i cittadini, allo scopo di costruire insieme il programma per le Elezioni comunali del 2019.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

