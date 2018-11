Espulso da Pontedera 43enne ucraino: aveva condanna per violenza sessuale e lesioni

Un 43enne ucraino, K.O. le iniziali, è stato trasferito al centro di permanenza temporanea di Potenza a cui seguirà l'espulsione dall'Italia: il provvedimento è giunto dalla questura di Pisa dopo che l'uomo era stato trovato oggi dalla polizia di Pontedera in città. L'uomo aveva una condanna passata in giudicato per violenza sessuale e lesioni personali, irregolare perché gli era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno. I rilievi compiuti in ufficio e il riscontro AFIS per accertare che non avesse altre identità hanno chiuso la pratica, passando la palla alla questura, che ha disposto il rimpatrio.

Tutte le notizie di Pontedera