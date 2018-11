Festa della Toscana, la presentazione a Palazzo del Pegaso

La Festa della Toscana edizione 2018 si presenta a palazzo del Pegaso. La conferenza stampa per parlare dell’evento intitolato “Dai Medici ai Lorena: il Granducato di Toscana, faro di civiltà per l’Europa”si tiene domani, mercoledì 28 novembre alle 12, in sala Gonfalone (via Cavour 4).

In ricordo del 30 novembre 1786, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo abolì per la prima volta la pena di morte, la tortura e tutte le pene corporali, si parlerà della seduta solenne del Consiglio regionale che ha luogo il 30 alle 11 al teatro della Compagnia (via Cavour 50) e vede la partecipazione, oltre ai presidenti di Consiglio e Giunta regionale Eugenio Giani ed Enrico Rossi, del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e nello spirito proprio della festa l’esibizione del cantautore fiorentino Paolo Vallesi.

Domani sarà l’occasione anche per presentare alcuni tra i più significativi eventi che si svolgeranno sul territorio toscano e dedicati alla Festa. Dalla musica alla moda con incontri letterari, convegni, giochi, celebrazioni e mostre, molte sono le iniziative organizzate in tutta la Regione dove istituzioni sociali private, associazioni sportive e culturali, scuole e università, enti e amministrazioni locali partecipano con proposte originali.

All’incontro con i giornalisti Intervengono il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e i componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

