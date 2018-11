Fondazione Sistema Toscana, via libera a bilancio di esercizio 2017

Via libera a maggioranza (favorevole il Pd, contro la Lega), al bilancio di esercizio 2017 della Fondazione sistema toscana.

La proposta di deliberazione passa in commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale, guidata da Gianni Anselmi (Pd).

Secondo quanto riferito nel corso della seduta, il conto economico risulta essere in equilibrio.

L’utile di esercizio è pari a 209mila 564 euro e garantisce il rispetto del Piano di riequlibrio dello stato patrimoniale, destinando 206mila euro alla copertura della quota prevista dal Piano per il 2017. Tra gli elementi di maggior rilievo ricordati del bilancio 2017 in Commissione, si registra il positivo consolidamento della gestione finanziaria. Fondazione non presenta infatti alcuna forma di indebitamento bancario e anche nell’esercizio 2017, nonostante il ritardo fisiologico nella riscossione dei contributi pubblici, non si è fatto ricorso ad affidamenti bancari né al conto anticipazione crediti di cui dispone. È stato inoltre creato un fondo di 245mila euro finalizzato alla copertura di eventuali rischi d’impresa derivanti dalle crescite delle attività e dei servizi rivolti al pubblico (gestione strutture e servizi dedicati ad attività cinematografiche, produzione e gestione eventi, apertura nuove sedi operative). La situazione patrimoniale è inoltre migliorata grazie alla destinazione a riserva straordinaria del contributo straordinario di 1milione di euro deliberato dalla regione nel corso del 2017 a fronte della solidità economica e patrimoniale garantita da Fondazione.

Sul versante delle entrate, è confermata la tendenza che assegna al socio fondatore (Regione) il ruolo di stakeholder primario, sia nella programmazione delle attività che nell’erogazione dei contributi annuali regolari dalla legge 21/2010. Rispetto al volume complessivo dei ricavi pari a 7milioni 611mila 614 euro, i contributi regionali assegnati per la realizzazione del programma di attività incidono per circa il 70 per cento. Confermata anche la percentuale (33) relativa ai contributi e ricavi che Fondazione riesce ad attrarre da altri soggetti pubblici e privati, indirizzandoli sui progetti e sugli eventi promossi dalla Regione.

Sul fronte dei costi, rispetto all’esercizio precedente, si registra un sostanziale allineamento di quelli fissi di struttura rispetto all’anno precedente, compreso i costi del personale, che passano da 2milioni 809mila 122 a 2 milioni 887mila 524 euro. L’incremento è riconducibile alla normale dinamica di adeguamento previsto dai contratti e da una componente di maggior lavoro straordinario che è stato svolto nel 2017.

L’andamento economico del triennio 2015-2017 registra un utile al 2017 pari a 209mila 565 euro (nel 2016 si è registrata una perdita pari a 660mila 789 euro mentre nel 2015 l’utile era pari a 1329 euro). I ricavi, per volume di attività svolte, nel 2017 sono pari a 7milioni 611mila 615 (erano pari a 8milioni 576mila 702 euro nel 2016 e attestavano a 6 milioni 506mila 98 euro nel 2015). I costi, operativi e di struttura, nel 2017 sono pari a 7milioni 402mila 50 euro (erano pari a 9milioni 237mila 491 nel 2016 e pari a 6milioni 504mila 769 euro nel 2015).

Il patrimonio netto al 2017 è pari a 4milioni 387mila 616 euro (era di 4milioni 48mila 404 euro nel 2016 e di 4 milioni 47mila 75 euro nel 2015).

Il totale dei costi per consulenze (svolte anche da liberi professionisti iscritti ad albi professionali) è pari a 440mila 173 euro nel 2017 (era pari a 361mila 673 nel 2014). Gli incarichi svolti per attività ricorrenti, strumentali al corretto funzionamento organizzativo della Fondazione (tra cui costi legali e notarili) registrano una contrazione rispetto al 2014.

Il costo del personale (a tempo indeterminato e determinato), comprensivo degli oneri sociali e dell’accantonamento al Tfr, ammonta a 2milioni 887mila 524 euro. Al 31 dicembre 2014 personale della Fondazione era pari a 42 unità di cui 5 a tempo determinato. Al 31 dicembre 2017 risultano in carico 72 persone, di cui 47 a tempo indeterminato, 25 a tempo determinato (di cui 1 con contratto a chiamata).

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Toscana