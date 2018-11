Geotermia Valdicecina, Uniti per Volterra appoggia la manifestazione in difesa

La Lista Civica Uniti per Volterra conferma la sua presenza ufficiale alla manifestazione in difesa della Geotermia che si terrà il 1 dicembre a Larderello.

Riteniamo giusto e importante aderire ad un appello giusto e motivato, con l'obbiettivo di far comprendere anche a chi dovrà fare delle scelte a livello centrale, che la geotermia è una grande opportunità toscana nonchè un'eccellenza italiana, invidiata nel mondo.

Dispiace constatare ancora una volta che nella nostra società esiste l'inclinazione all'approccio ideologico, come quello di alcuni che si dicono ambientalisti ma che di fatto lavorano contro il nostro ambiente. Le energie rinnovabili sono il futuro, e noi dobbiamo poter sviluppare in maniera sempre più efficiente e pulita tutto quanto la Natura ci dona, senza inquinare.

Proprio per questo servono investimenti nella geotermia,per rendere la Toscana sempre più autosufficiente dal punto di vista energetico, e per rendere la geotermia sempre più al passo con i tempi.

A meno che si preferisca assistere a ingenti investimenti di Enel all'estero, con l'Italia ancora una volta fanalino di coda.

Noi saremo presenti per una battaglia che è giusta, ma anche per confermare l'unità della Valdicecina. " Per me chi tocca Pomarance o Castelnuovo, è come se toccasse Volterra, poichè questo è un unico territorio. E' bene che si sappia che, a partire dalla popolazione, il territorio è compatto e farà la sua battaglia ad una sola voce".

Dobbiamo salvare gli investimenti nella geotermia, che è un fiore all'occhiello della Toscana nel mondo.

Paolo Moschi, lista civica Uniti per Volterra

