Gli studenti del Machiavelli dicono sì all'Erasmus. Boom di richieste

Riflettori accesi su “Award skills”, il progetto di formazione europeo, promosso da So&Co Consorzio Cooperative Sociali di Lucca e coordinato da Reattiva, che offre un'esperienza formativa all'estero presso aziende, enti, associazioni, cooperative attive in ambito socio-sanitario ed educativo con sede a Malta, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Francia.

Il bando, presentato qualche giorno fa all'Isi Machiavelli di Lucca, in una riunione gremita di studenti, genitori e insegnanti, ha suscitato un numero incredibile di manifestazioni di interesse tra gli studenti del 4° anno e i neodiplomati dell'istituto superiore lucchese. In 32 verranno selezionati per soggiorni di un mese (per gli studenti del 4° anno) e di tre mesi (per i neodiplomati). Nel primo caso l'esperienza avrà valore di alternanza scuola-lavoro, nel secondo rientrerà nella Mobilità ErasmusPro. I ragazzi, al termine, riceveranno un attestato riconosciuto a livello europeo e potranno arricchire il proprio Europass con le competenze linguistiche e professionali acquisite.

«Tra i giovani c'è un grande bisogno di fare esperienza ed è giusto che la scuola offra l'opportunità di acquisire maggiori competenze e avere così più possibilità di lavoro in un settore in espansione come quello socio-sanitario ed educativo» ha spiegato Giorgio Dalzotto, professore di matematica al Machiavelli e referente di “Award skills”. «Un tirocinio all'estero è non solo un modo per imparare meglio una lingua straniera e osservare da vicino metodi di lavoro diversi, ma è soprattutto la condizione necessaria per fare uno scatto formativo, e tornare a casa più maturi e consapevoli».

Lucca è capofila dell'iniziativa con l'Istituto superiore Machiavelli (che partecipa con il maggior numero di studenti), ma il progetto coinvolge altri sei Istituti professionali a indirizzo socio-sanitario, che sono: Iis Caselli (Siena); Iis Santoni (Pisa); Ipsia Pacinotti (Pontedera, PI); Iss Fermi-Da Vinci (Empoli, FI); Iis Luigi Di Savoia (Rieti); Iis Pertini (Campobasso). Complessivamente, “Award skills” offrirà un’esperienza di mobilità a 144 ragazzi.

«Questo progetto è una grande opportunità per i giovani» afferma Elisabetta Linati, referente dell'Agenzia Formativa di So. & Co. «Perché rafforza il senso di cittadinanza europea nei ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro. Inoltre, Award skills contribuisce a realizzare uno spazio europeo per l’apprendimento permanente nel settore sociale e socio-sanitario».

Ecco nel dettaglio come verranno distribuiti i 32 studenti del 4° anno dell'Isi Machiavelli.

MALTA (Gzira)

• Periodo di mobilità: 15 Febbraio – 15 Marzo

• Numero di mobilità: 8 partecipanti

SPAGNA (Jerez la Frontera)

• Periodo di mobilità: 15 Febbraio – 15 Marzo

• Numero di mobilità: 12 partecipanti

REGNO UNITO (Derry)

• Periodo di mobilità: 15 Febbraio – 15 Marzo

• Numero di mobilità: 6 partecipanti

FRANCIA (Amiens)

• Periodo di mobilità: 15 Febbraio – 15 Marzo

• Numero di mobilità: 6 partecipanti

INFO: So. & Co.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca