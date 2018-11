La Provincia di Pistoia sbarca sui social: nuovi account Facebook, Twitter e Instagram

Una comunicazione istituzionale multimediale e multi-device, con contenuti smart, facile alla consultazione con nuovi account ufficiali su Facebook, Twitter e Instagram questa è la strategia che la Provincia ha scelto di adottare per il nuovo assetto comunicativo.

All'innovazione del sistema comunicativo della Provincia, avviato già da qualche mese dall'Amministrazione di Piazza San Leone , lavorano l'Ufficio Informatica e l'Ufficio Presidenza.

“Alla base di questa scelta” - dice il Presidente Vanni - “c'è la convinzione che la Provincia debba essere a servizio della collettività, anche a partire dalla garanzia di una informazione puntuale e tempestiva che oggi non può prescindere dall'utilizzo dei moderni canali di comunicazione web e social. C'è il vecchio adagio che recita Fai le cose e falle sapere, credo sia giusto far sapere almeno quello che facciamo”

I contenuti pubblicati on line riguardano prevalentemente l'area ultime notizie con informazioni istituzionali della Provincia su progetti, eventi, azioni di coinvolgimento, con un'area specifica dedicata alle situazioni di emergenza. In questa sezione possono anche essere veicolate, su richiesta degli interessati e secondo valutazione dell'Ufficio di supporto degli organi politici, iniziative patrocinate o fatte in collaborazione con la Provincia. Di utilità gli spazi su avvisi, gare e ordinanze.

Il sito ha un'area dedicata all'amministrazione trasparente e attraverso il canale YouTube che consente di seguire i Consigli provinciali in diretta streaming.

