Laser Terapia, tecnologie e applicazioni in diabetologia

Seminario di Egocreanet venerdì 30 novembre 2018 Sul Tema il” Laser e le sue applicazioni tecnologiche”, organizzato a scopo divulgativo in occasione della “Festa della Toscana' dalle ore 9.00-alle 13.30 , presso la Sala Stampa della Città Metropolitana di Firenze, in via Ginori 10.

L' incontro si propone di dare inizio allo studio di fattibilita di un programma /progetto internazionale sulla Laser Terapia . (http://www.laserflorence.eu/)

Obiettivi: sensibilizzare sulla importanza di conoscere i fondamenti quantistici delle Tecnologie Laser in vari campi delle scienze pure e applicate, dell’ingegneria, della salute e delle comunicazioni, che hanno un forte impatto sulla qualità della vita;

dare inizio e sviluppo al Progetto Laser Therapy per il diabete.

Programma

Ore 9.00 – 12.00 - Presentazione e saluti.

Prof. Vincenzo Schettino, Università di Firenze: "La Storia del Laser. Una Soluzione in cerca di un Problema “

Dr. Paolo Manzelli, Presidente Egocreanet:

"La Stimolazione Laser dei Biofotoni "

Prof. Leonardo Longo: "Laser Terapia: Progetto Diabete"

Dr.sa Francesca Rossi Ifac.Cnr: Terapie non farmacologiche: "La osservazione della biomodulazione della luce".

Ing. Stefano Ianni Direttore Tecnico di General Project: Effetti Biologici della interazione Laser-Corpo Umano, l' esperienza di General Project.

Alfonso Stella, Presidente e Direttore Generale, Fondazione Volterra Ricerca onlus: "Il possibile ruolo di una Fondazione di Ricerca"

Ore 12.30-13.30

Interventi e conclusioni

La Partecipazione al seminario è esclusivamente su invito. Coloro che sono interessati a partecipare ed anche a collaborare con il Progetto Laser/Diabete possono contattare Paolo Manzelli (335/6760004) egocreanet2016@gmail.com

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

