Per 'Le belle letture' incontro con Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Dopo Freddy Colt e Sergio Staino la rassegna “Le belle letture” prosegue a Montespertoli il 2 dicembre con l’incontro con Antonio Rezza e Flavia Mastrella, alle ore 17 presso l’auditorium del centro “I Lecci” (via Lucardese 74). Sarà l’occasione per approfondire meglio gli aspetti di performer, autore di teatro e scrittore di letteratura di uno degli artisti italiani più importanti del momento, Leone d’oro 2018 per il teatro, insieme alla scultrice Flavia Mastrella.

Il duo Rezza-Mastrella è sulle scene da oltre trent’anni con tredici opere teatrali all’attivo e numerose pubblicazioni. L’incontro si svolgerà in forma di intervista con contributi audio e video. A seguire, per la rassegna MoMu Montespertoli Musica si terrà il concerto di Renzo Luise e Gypsy troika “Dalla musica degli zar al Jazz Manouche”.

L'ingresso alle varie iniziative è totalmente gratuito.

Il progetto “Le belle letture” intende promuovere la lettura in varie forme e vari luoghi di Montespertoli, dentro e fuori la biblioteca. Le proposte sono legate fra loro da alcune caratteristiche specifiche: sono tutte proposte che - anche per la biografia degli artisti invitati - spaziano fra letteratura, teatro, musica, satira, performance. La lettura è un gesto privato, spesso solitario.

In questo progetto la “bella lettura” è un gesto pubblico, aperto a ogni tipo di pubblico, rivolto a generazioni e culture diverse. Per questo motivo le proposte variano sui differenti linguaggi della comunicazione sociale (dal fumetto alla canzone popolare, dalla fiaba alla letteratura contemporanea). Tutte le proposte sono accompagnate da brani letti dagli autori stessi o da attori o da proiezioni video attinenti ai libri di cui si parla.

CALENDARIO

domenica 2 dicembre ore 17

Auditorium “I Lecci”

ANTONIO REZZA e FLAVIA MASTRELLA

CLAMORI AL VENTO l'arte, la vita, i miracoli

a seguire concerto MoMu

Renzo Luise & Gipsy Troika

giovedì 20 dicembre ore 21

Biblioteca comunale

ELENA STANCANELLI

letture di Rosanna Gentili

sabato 22 dicembre ore 11

Biblioteca comunale

Gianni Rodari per tutti!

Evento Speciale con Marco Natalucci, Roberto Caccavo, Gaia Nanni, Francesco Giorgi

