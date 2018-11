Legge di bilancio: arrivi unitari di Cgil, Cisl e Uil

La Legge di bilancio predisposta dal Governo dev’essere modificata. Cgil, Cisl e Uil non si limitano alla critica ma avanzano proposte, a partire da un documento predisposto dalle segreterie nazionali che indica priorità chiare: investire in sviluppo per creare lavoro; proteggere il lavoro (con ammortizzatori sociali ma anche con politiche attive); no ai condoni agli evasori e no flat-tax, sì alla riduzione delle tasse ai lavoratori e ai pensionati; lotta all'evasione fiscale; un progetto di sviluppo per il Mezzogiorno che parta dal lavoro; sulle pensioni soluzioni per giovani, donne, gravosi e flessibilità in uscita; su sanità, povertà e politiche sociali, garantire i diritti primari.

Proposte che verranno arricchite e discusse con i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati in tante assemblee nei luoghi di lavoro e negli attivi unitari in tutti i territori. In Toscana di questi temi si discuterà anche all'interno di tre attivi unitari promossi da Cgil, Cisl e Uil, venerdì prossimo, 30 novembre, dalle 10 alle 13 in tre città della nostra regione:

Arezzo (province di Arezzo, Grosseto e Siena): al Teatro Tenda comunale, in viale Amendola, presiederà l'assemblea Cesare Farinelli (segretario provinciale Uil), interverrà Dalida Angelini (segretaria generale Cgil Toscana), concluderà Ignazio Ganga (segreteria Cisl nazionale)

Pontedera (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa): al Cineplex di via Toscoromagnola 235B, presiederà l'assemblea Antonio Ledda (Cgil Pisa), interverrà Riccardo Cerza (segretario generale Cisl Toscana) e concluderà Silvana Roseto (segreteria Uil nazionale)

Prato (province di Firenze, Pistoia, Prato): all'Auditorium della Camera di Commercio in via Pelagatti 17, presiederà l'assemblea Roberto Pistonina (segretario generale Cisl Firenze-Prato), interverrà Annalisa Nocentini (segretaria generale Uil Toscana), concluderà Gianna Fracassi (segreteria Cgil nazionale)

Fonte: Ufficio stampa

