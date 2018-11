Make Something Week, le Mamme No Inceneritore appoggiano Greenpeace

I volontari del gruppo locale di Greenpeace Di Firenze organizzeranno a Firenze il 2 dicembre 2018 presso il locale Plaz Florence di Via Pietrapiana 36 (piazza Dei Ciompi), in collaborazione con Mamme No Inceneritore, l’evento “Mille scarti, zero sprechi!” una giornata dedicata al recupero e riutilizzo divertente di impensabili oggetti destinati a diventare rifiuto: dalle canotte agli ombrelli, passando dal contenitore tetrapack, come sbizzarrirsi riciclando. I partecipanti sono quindi invitati a portare canottiere che non vengono più usate, vecchi maglioni, ombrelli rotti e tetrapack da un litro per un mini-laboratorio creativo (Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2250796758465204/?notif_t=plan_edited¬if_id=1542794922641012) .

Durante l’evento sarà’ anche presentato, in collaborazione con il Centro Ricerca Rifiuti Zero e ZeroWasteItaly, il libro "RIFIUTI ZERO. DIECI PASSI PER LA RIVOLUZIONE ECOLOGICA DAL PREMIO NOBEL PER L'AMBIENTE": l’ultimo di Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize 2013 (Nobel alternativo per l’ambiente) e presidente di Zero Waste Europe.

Per gli interessati, durante la giornata sarà anche possibile visionare e approfondire le caratteristiche del progetto Che Aria Tira http://www.cheariatira.it/ delle Mamme No Inceneritore: un progetto di Cittadinanza Attiva e di Citizen Science che ha costruito e gestisce una rete di automonitoraggio della qualità dell'aria.

A concludere la giornata ci sarà, a contributo ridotto offerto dal locale, un aperitivo senza plastica né usa e getta, e musica fino a sera con vari performers fra cui i Quarto Podere e Big Band Theory.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della seconda edizione di Make Something Week, una settimana di eventi-laboratorio gratuiti promossa da Greenpeace in tutto il mondo dal 23 novembre al 2 dicembre dove, guidati da creativi e professionisti del settore, i partecipanti impareranno a riparare, riciclare, riutilizzare e dare nuova vita ad oggetti inutilizzati e destinati ad essere gettati via, tramite il fai-da-te e l’autoproduzione. Quest’anno tantissimi gli eventi organizzati in tutta Italia, da Firenze a Milano, Roma, Torino, Palermo, solo per citarne alcune.

Make Something Week si propone di sfidare il modello irrazionale di consumo e superare la cultura dell’usa e getta in occasione del Black Friday e a ridosso delle festività natalizie e di fine anno, quando più che mai le persone sono spinte all’acquisto di oggetti che spesso restano inutilizzati o gettati via, producendo rifiuti e inquinamento.

“Siamo stati indotti a pensare che la felicità provenga da ciò che compriamo, mentre sappiamo che la vera felicità viene da ciò che riusciamo a creare“ dichiara Giorgia Monti, responsabile della Make Something Week in Italia. “Con questa settimana di eventi vogliamo far riscoprire alle persone la bellezza di creare insieme e dare nuova vita a quello che già abbiamo, superando lo shopping tradizionale.”

Grazie al lavoro dei tantissimi artisti coinvolti, quest’anno in Italia l’iniziativa vuole lanciare una sfida all’uso della plastica monouso, promuovendo tra le persone la condivisione di soluzioni e alternative creative all’uso smodato di plastica monouso.

Il Comitato Onlus Mamme No Inceneritore di Firenze ha aderito all’organizzazione dell’evento per contribuire a creare nelle persone una necessaria e crescente consapevolezza volta alla riduzione dei rifiuti. Gli incentivi generali al riciclo e riutilizzo dei materiali, uniti a stringenti controlli sulla produzione di materiali non ecocompatibili, rappresentano le basi fondamentali per minimizzare la necessità di smaltimento degli stessi, rendendo quindi inutile e anacronistico il ricorso a discariche e inceneritori di rifiuti, a Firenze come altrove.

Fonte: Mamme No Inceneritore

Tutte le notizie di Firenze