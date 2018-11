Marras (Pd) involontario protagonista di una fake news, il M5S solidale

Il Pd Toscana ha pubblicato la fake news della foto che vedete con questo commento: "Domenica, in tv, un operaio di Pomigliano d'Arco denuncia di avere lavorato a nero per l'azienda del padre del ministro Di Maio. Oggi, puntuale, parte la macchina del fango per gridare a un presunto complotto del Partito Democratico. Vittima della fake news del giorno è il Presidente dei Consiglieri regionali PD Toscana, Leonardo Marras. Il meccanismo è il solito: si individua la foto di una persona, gli si cambia identità, la si dà in pasto al web. E' così che Leonardo Marras, oggi, diventa, per la rete, l'ex operaio dell'azienda di Maio".

Questa la risposta del M5S Toscana: "Il Movimento 5 stelle esprime solidarietà al consigliere regionale Leonardo Marras e agli altri esponenti politici ripresi da una stupida fake news fatta circolare in queste ore sulla Rete da qualche fenomeno da tastiera. Il gruppo consiliare M5S della Regione Toscana ha già inoltrato adeguata segnalazione ai vertici nazionali del Movimento per l’improprio uso che è stato fatto del simbolo. Le fake news sono da condannare, senza se e senza ma".

Tutte le notizie di Toscana