Mese Pucciniano, a Torre del Lago in scena 'Suor Angelica'

Prenderà il via, come di consueto, il 29 novembre la rassegna invernale Mese Pucciniano che tra novembre e gennaio presenta un ricco e interessante cartellone di eventi musicali che si svolgeranno tra Torre del Lago e Viareggio. Il primo appuntamento giovedì 29 novembre nel 94° anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini con la tradizionale Messa, Corteo e Deposizione della Corona al Monumento sul Belvedere Puccini e l’omaggio alla tomba del Maestro; nella stessa giornata al Teatro Jenco (ore 21.00) la consegna dei Premi Puccini Academy (IVedizione), dell’Associazione Amici del Festival Pucciniano ai giovani artisti dell’Accademia di Canto del Festival Puccini che saranno anche i protagonisti della rappresentazione dell’atto unico Suor Angelica. Suor Angelica è una delle rare opere nel mondo del melodramma caratterizzata dall’assoluta assenza di voci maschili perché la vicenda si svolge tutta in un monastero femminile, probabilmente ispirato da quello di Vicopèlago, sulle colline lucchesi dove era suora la sorella del Maestro, Suor Iginia Puccini. Fu a Vicopelago che avvenne la prima audizione che così il Maestro descrive. “Raccontai loro, con trepidazione e precauzione, l’intreccio alquanto scabroso del libretto. Erano, quelle monache, tutte attente, tutte commosse e con qualche lacrimuccia esclamavano: poverina, ’ome fu infelice! Dio miseri’ordioso l’ha certo accolta in cielo! Ed altre frasi tenere e commoventi. Io credeva si scandalizzassero, mi aspettava una qualche frase di rimprovero, per il troppo ardimento dell’intreccio... E invece trovai soltanto della pietà, della generosa simpatia cristiana aulente di verace ed edificante sentimento religioso”.

Suor Angelica

Suor Angelica (Shoko Okada)

La zia Principessa (Sara Tommasini)

Suor Genovieffa (Micaela Sarah D’Alessandro)

La Badessa/La maestra delle novizie (Paola Leveroni)

La suora Zelatrice (Sandra Mellace)

Suor Osmina (Anna Paola Troiano)

Suor Dolcina (Anna Russo)

La Suora infermiera (Chika Sasakawa)

Prima cercatrice (Marina Gubarev)

Seconda cercatrice (Awata Ai)

Prima conversa (Alexandra Ivchenko)

Seconda conversa (Beatrice Cresti)

Una novizia (Beatrice Stella)

Maestro concertatore, Silvia Gasperini

