Peretola ha un nuovo campo da calcio: intervento da oltre mezzo milione di euro

Un nuovo campo di calcio a 11 in erba sintetica all’impianto sportivo di Peretola. La struttura, che va a sostituire completamente il campo esistente ormai usurato, è stata inaugurata oggi dal sindaco Dario Nardella con l’assessore allo Sport Andrea Vannucci e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli. Un intervento da oltre 563mila euro che consente di adeguare l’impianto agli standard Lnd con drenaggio verticale, nuove recinzioni e nuovo impianto di illuminazione a led. I lavori vanno a completare la ristrutturazione dell’impianto sportivo, dopo la realizzazione dei nuovi spogliatoi e della tribuna prefabbricata coperta, realizzata nel 2017. Per l’intervento, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento specifico dal Fondo ‘Sport e periferie’ voluto dall’allora ministro per lo Sport Luca Lotti.

